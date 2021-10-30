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Бобровский: «Каждая игра важна, потому что «Флорида» хочет сохранить победную серию»

07:23
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:2 ОТ).

«Ребята великолепно играют в хоккей, а я просто счастлив быть частью этой команды и помогать ей. Я наслаждаюсь этим моментом. На данный момент каждая игра важна, потому что мы хотим сохранить эту серию. Я чувствую себя прекрасно, одержав эту победу», — приводит слова Бобровского официальный сайт клуба.

На счету Бобровского 6 матчей в сезоне, в которых он пропустил 11 шайб при 94,4 процента отраженных бросков.

«Флорида» с 16 очками в 8 матчах лидирует в Восточной конференции, «Детройт» с 10 очками — на шестой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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