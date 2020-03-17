Бобровский из-за коронавируса не останавливает тренировки. Видео

Ольга Бобровская, жена вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, выложила новое видео в сториз своего Instagram. Она показала, как голкипер ловко ловит мячи от специальной машины. Ранее НХЛ приостановила сезон на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

В 50 матчах текущего сезона Бобровский одержал 23 победы и однажды сыграл на ноль. В среднем за встречу он пропускает 3,23 шайбы, отражая 90% бросков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.?