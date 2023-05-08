Бобровский и Самсонов сыграют с первых минут третьего матча «Флорида» — «Торонто»

«Флорида» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ примет «Торонто».

В воротах «Пантерз» с первых минут сыграет Сергей Бобровский, у «Мэйпл Ливз» — голкипер Илья Самсонов.

Счет в серии 2-0 в пользу «Флориды». Матч пройдет сегодня и начнется в 1.30 мск.