Бобровский и Куликов встретились с Трампом в Белом доме

Хоккеисты «Флориды», в том числе российские игроки Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Во время чествования чемпионов НХЛ сезона-2023/24 «Пантерз» подарили Трампу золотую клюшку, а также два хоккейных свитера с номерами «47» и «45-47», которые обозначают первый и второй президентские сроки Трампа.

В финале Кубка Стэнли «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 4-3 в серии.