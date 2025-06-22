Бобровский и Куликов обернулись во флаги России на чемпионском параде «Флориды»

Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов обернулись в российские флаги на чемпионском параде «Флориды».

Мероприятие проходило в Форт-Лодердейле.

В финальной серии «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» с общим счетом 4-2 и второй год подряд выиграли Кубок Стэнли. Таким образом 36-летний Бобровский и 34-летний Куликов стали двукратными обладателями трофея.

В прошлом году голкипер также вышел на парад во флаге России.