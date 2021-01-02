Бобровский и Денисенко будет тренироваться в тренинг-кэмпе «Флориды»
18:22
Голкипер Сергей Бобровский и нападающий Григорий Денисенко попали в тренировочный лагерь «Флориды», сообщает сайт клуба. Двое россиян будут готовиться в составе «Пантер» к старту регулярного чемпионата НХЛ.
Контракт 32-летнего голкипера с ежегодным окладом в 10 миллионов долларов действует до конца сезона-2025/26. Также у него в соглашении есть пункт о запрете на обмены.
20-летний Денисенко был выбран «Флоридой» под общим 15-м номером на драфте-2018.
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