Бобровский был заменен в матче с «Торонто» после трех пропущенных шайб за 94 секунды

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Торонто».

В начале второго периода при счете 1:1 «Пантерз» пропустили три шайбы за 97 секунд — дубль сделал Митч Марнер (20:30 и 21:07), еще один гол забил Колин Блэквелл (22:04). После этого вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен на Спенсера Найта.

На счету Бобровского 10 отраженных бросков из 14.