Бобровский 14 сентября проведет день с Кубком Стэнли в США

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, что 14 сентября проведет день с Кубком Стэнли в США.

«Это будет 14 сентября во Флориде. Хочу собрать своих тренеров, с которыми работал здесь на протяжении своей карьеры в Америке», — приводит слова Бобровского ТАСС.

«Флорида» стала победителем Кубка Стэнли в сезоне-2023/24. В финале «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» (4-3 в серии).

8 августа 35-летний вратарь стал лауреатом премии «СЭ» «Лучший хоккеист России».