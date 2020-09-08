Бобби Райан выиграл «Мастертон трофи»

Нападающий «Оттавы» Бобби Райан по итогам сезона-2019/20 в НХЛ получил приз «Мастертон трофи». Награда вручается ежегодно хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В ноябре игрок взял покинул расположение «Сенаторз», чтобы принять участие в программе НХЛ/НХЛПА по помощи игрокам. У него были проблемы с алкоголем. Райан вернулся в состав 25 февраля в матче с «Нэшвиллом», а через два дня оформил хет-трик в игре с «Ванкувером».

Традиционно от лица победителя «Мастертон Трофи» сумма размером в 2500 долларов поступит от PHWA на счет Стипендиального фонда Билла Мастертона.