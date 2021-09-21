Бобби Райан подписал просмотровый контракт с «Детройтом»

Нападающий Бобби Райан может вернуться в «Детройт». 34-летний форвард подписал просмотровый контракт с клубом, сообщает журналист Давид Паньотта.

В прошлом сезоне Райан провел 33 матча в составе «Ред Уингз». В них он набрал 14 (7+7) очков.

В 2020 году «Оттава» выкупила контракт нападающего, который стал обладателем «Мастертон Трофи». Часть чемпионата Райан пропустил из-за того, что проходил курс лечения от алкоголизма.