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Бобби Райан подписал просмотровый контракт с «Детройтом»

17:11
Бобби Райан. Фото Getty Images
Бобби Райан. Фото Getty Images
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Нападающий Бобби Райан может вернуться в «Детройт». 34-летний форвард подписал просмотровый контракт с клубом, сообщает журналист Давид Паньотта.

В прошлом сезоне Райан провел 33 матча в составе «Ред Уингз». В них он набрал 14 (7+7) очков.

В 2020 году «Оттава» выкупила контракт нападающего, который стал обладателем «Мастертон Трофи». Часть чемпионата Райан пропустил из-за того, что проходил курс лечения от алкоголизма.

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Иван Шитик все материалы автора

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