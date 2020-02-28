Форвард «Оттавы» Бобби Райан поделился впечатлениями от хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:2).

— Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз оформил хет-трик, — приводит слова Райана официальный сайт НХЛ. — Я не знал, чего ждать от сегодняшнего матча. Я просто надеялся сделать шаг вперед в рамках своей игры.

Я знал, что Оттава — это братство, а прием будет хорошим. Мне становилось все труднее сдерживать эмоции на протяжении всей игры. Это было невероятно. Фанаты поддержали меня, спасибо им всем.

У нас осталось 17 игр. И я просто хочу закончить сезон как можно лучше, внести свой вклад и помочь этим парням завершить регулярный чемпионат на хорошей ноте.