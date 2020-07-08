Бобби Орр назвал Кросби великим игроком

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Бобби Орр поделился мнением о капитане «Питтсбурга» Сидни Кросби. Он считает, что форварда можно называть легендой лиги.

— В список лучших включают меня, Марио Лемье, Уэйна Гретцки и Горди Хоу? Пожалуйста, добавьте туда имя Сидни Кросби, — цитирует Орра The Athletic. — Если вы спросите других парней из этого списка, я знаю, что они скажут вам то же самое. Сид должен быть в этом списке. У него есть талант, есть драйв. Посмотрите, через что он прошел. Посмотрите на его травмы, особенно в начале карьеры.

Его били, травмировали, он через многое прошел. Но посмотрите, чего он сумел достичь. Он выиграл все эти Кубки. Он выиграл Олимпиаду, забив победный гол. Он побеждал на чемпионатах мира. Набирал очки. Он один из величайших хоккеистов всех времен. За его игрой так интересно смотреть, его игру нельзя не уважать.

Я узнал Сида за эти годы и ясно дал понять, что думаю о нем. Правда в том, что я чувствую то же самое по отношению к Марио Лемье. Это два особенных человека. Забудьте о хоккее, просто посмотрите, какими людьми они являются. Марио сильно повлиял на Сида за эти годы. Я думаю, что Сид всегда был хорошим человеком, но Марио сделал его еще лучше. Вне льда он такой же, как Марио. И это хорошо.

В лиге было много великих игроков, их много и сейчас. Я думаю, что Коннор Макдэвид может стать одним из них. Но Сид уже там. Это невероятный человек и невероятный хоккеист. Я очень сильно уважаю его. Я действительно люблю Сида.