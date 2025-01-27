Бобби Кларк: «Тренер «Филадельфии» 70-х учился у советских коллег»

Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» заявил, что тренеры НХЛ Рэй Шеро и Скотти Боумэн опередили время с точки зрения подходов к работе.

— «Филадельфии» понадобилось всего семь лет, чтобы стать первой командой времен расширения, которая выиграла кубок. Но после двух побед подряд она его больше никогда не выигрывала. Вопрос из двух частей: во-первых, за счет чего вы смогли так быстро его выиграть после появления команды и, во-вторых, почему этого больше не было достигнуто никогда?

— У нас был Фредди Шеро — один из двух тренеров в лиге, который по-настоящему тренировал. Еще одним был Скотти Боумэн. Большинство команд раньше брали бывших игроков и назначали их тренерами. Они на самом деле не тренировали, а просто меняли звенья. К тому же у нас был лучший вратарь в лиге (Берни Паран. — Прим. И.Р.), на том этапе я был одним из лучших игроков. У нас была отличная команда и лучший тренер.

Сейчас тренерская профессия совсем другая. В те дни эта работа была очень ограниченной. Боумэн и Шеро сильно отличались от остальных, а затем Эл Арбур сделал то же самое с «Нью-Йорк Айлендерс». После успехов этой тройки другие клубы начали нанимать ассистентов (Шеро был первым, кто это сделал. — Прим. И.Р.), и все стали понимать, насколько сложна тренерская профессия. Но мы с Шеро были первыми или одними из первых.

— Каковы основные вещи, которым он вас научил?

— Мы стали играть полными, постоянными звеньями. Советы стали делать это задолго до канадцев. «Филадельфия» начала функционировать по тому же принципу. У нас пятерки работали вместе, играли вместе, все знали, где должен находиться на льду каждый. Мы тренировались, тренировались и тренировались, чтобы нам было легко понимать друг друга, и это стало нормой. Впервые мы увидели это в 1972 году против сборной СССР, которая играла именно так. Они делали это иначе, но главный принцип был именно такой. Шеро учился у Советов, и это окупилось для нас.