Бобби Кларк: «Тренер «Филадельфии» 70-х учился у советских коллег»
Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» заявил, что тренеры НХЛ Рэй Шеро и Скотти Боумэн опередили время с точки зрения подходов к работе.
— «Филадельфии» понадобилось всего семь лет, чтобы стать первой командой времен расширения, которая выиграла кубок. Но после двух побед подряд она его больше никогда не выигрывала. Вопрос из двух частей: во-первых, за счет чего вы смогли так быстро его выиграть после появления команды и, во-вторых, почему этого больше не было достигнуто никогда?
— У нас был Фредди Шеро — один из двух тренеров в лиге, который по-настоящему тренировал. Еще одним был Скотти Боумэн. Большинство команд раньше брали бывших игроков и назначали их тренерами. Они на самом деле не тренировали, а просто меняли звенья. К тому же у нас был лучший вратарь в лиге (Берни Паран. — Прим. И.Р.), на том этапе я был одним из лучших игроков. У нас была отличная команда и лучший тренер.
Сейчас тренерская профессия совсем другая. В те дни эта работа была очень ограниченной. Боумэн и Шеро сильно отличались от остальных, а затем Эл Арбур сделал то же самое с «Нью-Йорк Айлендерс». После успехов этой тройки другие клубы начали нанимать ассистентов (Шеро был первым, кто это сделал. — Прим. И.Р.), и все стали понимать, насколько сложна тренерская профессия. Но мы с Шеро были первыми или одними из первых.
— Каковы основные вещи, которым он вас научил?
— Мы стали играть полными, постоянными звеньями. Советы стали делать это задолго до канадцев. «Филадельфия» начала функционировать по тому же принципу. У нас пятерки работали вместе, играли вместе, все знали, где должен находиться на льду каждый. Мы тренировались, тренировались и тренировались, чтобы нам было легко понимать друг друга, и это стало нормой. Впервые мы увидели это в 1972 году против сборной СССР, которая играла именно так. Они делали это иначе, но главный принцип был именно такой. Шеро учился у Советов, и это окупилось для нас.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
|4
|Коламбус
|50
|24
|26
|55
|5
|Рейнджерс
|49
|24
|25
|52
|6
|Филадельфия
|50
|22
|28
|50
|7
|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|51
|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|2
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
|27.01
|01:00
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Оттава – Юта
|3 : 1
|27.01
|02:00
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Виннипег – Калгари
|5 : 2
|27.01
|03:00
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Чикаго – Миннесота
|2 : 4
|27.01
|04:00
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Вегас – Флорида
|4 : 1