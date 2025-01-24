Бобби Кларк включил Овечкина и Кучерова в свою символическую сборную современной НХЛ

Легендарный капитан «Филадельфия Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» включил Александра Овечкина и Никиту Кучерова в свою символическую сборную современной НХЛ.

— А кто бы вошел в вашу символическую сборную сегодняшней НХЛ?

— Назову отдельные фамилии. Лучшим защитником считаю большого шведа Хедмана. Лучшим нападающим — Макдэвида. В пятерку войдет и Кучеров. Овечкин тоже должен быть там. Это просто мое мнение, не более того.