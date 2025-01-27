Бобби Кларк: «Наш тренер Шеро дружил с Тарасовым, они много выпивали вместе»
Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» рассказал об отношениях великого советского тренера Анатолия Тарасова с коллегой из «Филадельфии Флайерз» Рэем Шеро.
— То есть главный тренер начал собирать постоянные звенья уже после Суперсерии?
— Постойте... О нет, думаю, он попробовал еще в низших лигах. Когда он впервые пришел во «Флайерз» (в 1971 году. — Прим. И.Р.), то начал сразу. У него была система, и все парни ей следовали, даже если не всегда одни и те же пары защитников выходили с той или иной тройкой нападающих. Мы все знали, где должны быть нападающие или защитники, куда кто должен был идти. Это был первый раз в НХЛ, когда мы увидели такое.
— Это очень интересно, поскольку даже в Советском Союзе, до Виктора Тихонова, были только сыгранные тройки нападения и пары защиты, но разные форварды могли выходить с разными защитниками. И лишь Тихонов впервые в СССР создал пятерку Фетисов — Касатонов, Макаров — Ларионов — Крутов, всегда игравшую вместе.
— Шеро намного опередил время. Он первым привел помощников тренера. У нас было два ассистента. Все, что он делал, было намного, намного впереди остальной лиги.
— Он знал советский хоккей на расстоянии или ездил в СССР?
— Он был там! И они были приятелями с [Анатолием] Тарасовым, много выпивали вместе. Оба были большими пьяницами! Курили, пили и говорили о хоккее.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|49
|33
|16
|71
|2
|Каролина
|50
|30
|20
|64
|3
|Нью-Джерси
|51
|28
|23
|62
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|Коламбус
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
|50
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|50
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|Айлендерс
|48
|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
|51
|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|2
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
|27.01
|01:00
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Оттава – Юта
|3 : 1
|27.01
|02:00
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Виннипег – Калгари
|5 : 2
|27.01
|03:00
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Чикаго – Миннесота
|2 : 4
|27.01
|04:00
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Вегас – Флорида
|4 : 1