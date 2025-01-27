Бобби Кларк назвал ошибкой подписание длительного контракта «Филадельфии» с Ильей Брызгаловым
Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» заявил, что решение подписать девятилетний контракт на 51,5 миллиона долларов с российским вратарем принадлежало владельцу клуба.
— Зелепукин рассказывал, что вы были настолько просты, что он мог поспорить с вами на 20 долларов на результат матча молодежного чемпионата мира Россия — Канада.
— В один год, помню, я этот спор выиграл. Но в другой — проиграл, только не Зелепукину, а русскому вратарю. Тому самому, с которым мы подписали большой контракт на восемь или девять лет, но он досрочно ушел.
— Илья Брызгалов.
— Да (в 2011 году «Филадельфия» подписала контракт с Брызгаловым на девять лет и 51,5 миллиона долларов, но после первого же сезона выкупила его. — Прим. И.Р.).
— Подписание огромного контракта с Брызгаловым было ошибкой?
— Да, это было плохо. Но этот контракт стал инициативой владельца «Флайерз». Он вмешался и отключил меня от процесса. А в результате нам спустя время пришлось обменивать Бобровского на жвачку (Сергей Бобровский, при Брызгалове севший на лавку и недовольный этим, отправился за три драфт-пика, один второго и два — четвертого раунда, в «Коламбус», где дважды выиграл «Везина Трофи». — Прим. И.Р.).
— Если бы Бобровский остался у вас, вы были бы сильнее?
— Да. Он мне нравился и был хорошим парнем. Он пахал как проклятый. Не очень хорошо успел его лично узнать, но испытываю к нему симпатию. Рад, что в «Филадельфии» он начал свою долгую карьеру в НХЛ, которая в прошлом году привела его к Кубку Стэнли.
— За кого, кстати, вы болели в последнем финале, «Флориду» или «Эдмонтон»? Как канадец, наверное, за «Ойлерз»?
— Нет, за «Флориду». Потому что я был первым генеральным менеджером этого клуба в год, когда тот дебютировал в НХЛ.
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|Вашингтон
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|Каролина
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|30
|20
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|Нью-Джерси
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|62
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|26
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|5
|Рейнджерс
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|24
|25
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|Филадельфия
|50
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|28
|50
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|Айлендерс
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|21
|27
|49
|8
|Питтсбург
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|20
|31
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|50
|30
|20
|62
|2
|Флорида
|51
|29
|22
|61
|3
|Оттава
|50
|26
|24
|56
|4
|Бостон
|51
|25
|26
|56
|5
|Тампа-Бэй
|48
|26
|22
|55
|6
|Монреаль
|49
|24
|25
|53
|7
|Детройт
|49
|23
|26
|51
|8
|Баффало
|49
|18
|31
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|51
|34
|17
|71
|2
|Даллас
|49
|31
|18
|63
|3
|Миннесота
|50
|29
|21
|62
|4
|Колорадо
|51
|29
|22
|60
|5
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|50
|6
|Юта
|49
|21
|28
|49
|7
|Нэшвилл
|48
|18
|30
|43
|8
|Чикаго
|49
|15
|34
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|50
|31
|19
|66
|2
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|65
|3
|Лос-Анджелес
|46
|26
|20
|58
|4
|Калгари
|48
|24
|24
|55
|5
|Ванкувер
|48
|21
|27
|52
|6
|Сиэтл
|50
|22
|28
|47
|7
|Анахайм
|49
|20
|29
|46
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|34
|27.01
|01:00
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Оттава – Юта
|3 : 1
|27.01
|02:00
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Виннипег – Калгари
|5 : 2
|27.01
|03:00
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Чикаго – Миннесота
|2 : 4
|27.01
|04:00
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Вегас – Флорида
|4 : 1