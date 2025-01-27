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Сегодня, 13:45

Бобби Кларк назвал ошибкой подписание длительного контракта «Филадельфии» с Ильей Брызгаловым

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хоккеист Илья Брызгалов
Илья Брызгалов.
Фото Getty Images

Легендарный капитан «Филадельфии Флайерз» и форвард сборной Канады Бобби Кларк в эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» заявил, что решение подписать девятилетний контракт на 51,5 миллиона долларов с российским вратарем принадлежало владельцу клуба.

— Зелепукин рассказывал, что вы были настолько просты, что он мог поспорить с вами на 20 долларов на результат матча молодежного чемпионата мира Россия — Канада.

— В один год, помню, я этот спор выиграл. Но в другой — проиграл, только не Зелепукину, а русскому вратарю. Тому самому, с которым мы подписали большой контракт на восемь или девять лет, но он досрочно ушел.

— Илья Брызгалов.

— Да (в 2011 году «Филадельфия» подписала контракт с Брызгаловым на девять лет и 51,5 миллиона долларов, но после первого же сезона выкупила его. — Прим. И.Р.).

— Подписание огромного контракта с Брызгаловым было ошибкой?

— Да, это было плохо. Но этот контракт стал инициативой владельца «Флайерз». Он вмешался и отключил меня от процесса. А в результате нам спустя время пришлось обменивать Бобровского на жвачку (Сергей Бобровский, при Брызгалове севший на лавку и недовольный этим, отправился за три драфт-пика, один второго и два — четвертого раунда, в «Коламбус», где дважды выиграл «Везина Трофи». — Прим. И.Р.).

— Если бы Бобровский остался у вас, вы были бы сильнее?

— Да. Он мне нравился и был хорошим парнем. Он пахал как проклятый. Не очень хорошо успел его лично узнать, но испытываю к нему симпатию. Рад, что в «Филадельфии» он начал свою долгую карьеру в НХЛ, которая в прошлом году привела его к Кубку Стэнли.

— За кого, кстати, вы болели в последнем финале, «Флориду» или «Эдмонтон»? Как канадец, наверное, за «Ойлерз»?

— Нет, за «Флориду». Потому что я был первым генеральным менеджером этого клуба в год, когда тот дебютировал в НХЛ.

Илья Брызгалов, Сергей Бобровский и&nbsp;Бобби Кларк. «Огромный контракт Брызгалова заставил нас обменять Бобровского на жвачку». Вторая часть интервью Бобби Кларка
Илья Брызгалов
Сергей Бобровский
ХК Филадельфия Флайерз
Бобби Кларк
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 49 33 16 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 49 24 25 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 51 29 22 61
3 Оттава 50 26 24 56
4 Бостон 51 25 26 56
5 Тампа-Бэй 48 26 22 55
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 51 34 17 71
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 50 29 21 62
4 Колорадо 51 29 22 60
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 49 21 28 49
7 Нэшвилл 48 18 30 43
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 50 31 19 66
2 Эдмонтон 49 31 18 65
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 48 24 24 55
5 Ванкувер 48 21 27 52
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 49 20 29 46
8 Сан-Хосе 52 14 38 34
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31.01
1.02
27.01 01:00
Оттава – Юта
 3 : 1
27.01 02:00
Виннипег – Калгари
 5 : 2
27.01 03:00
Чикаго – Миннесота
 2 : 4
27.01 04:00
Вегас – Флорида
 4 : 1
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