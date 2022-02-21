Бобби Халл больше не является послом «Чикаго»

Легендарный нападающий Бобби Халл больше не является послом «Чикаго». Он сложил свои полномочия в конце прошлого года, сообщает The Athletic.

На данный момент почетными послами «Чикаго» остаются Крис Челисо и Дени Савар.

Халл провел 15 сезонов в составе «Блэкхокс». За клуб он забросил 604 шайбы и набрал 1153 очка. В 1961 году нападающий выиграл с «Чикаго» Кубок Стэнли.

Отметим, что ранее две бывшие жены Халла обвинили его а домашнем насилии.