Боб Маккензи: «Лундквист подпишет контракт с «Вашингтоном» на 1,5 миллиона долларов»

Голкипер Хенрик Лундкивст продолжит карьеру в «Вашингтоне». 38-летний швед подпишет контракт на год с зарплатой в 1,5 миллиона долларов, сообщает в Twitter инсайдер Боб Маккензи.

Лундквист выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Он был выбран коллективом из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.

Хенрик является рекордсменом клуба в 50 категориях, в том числе по количеству побед, появлений на площадке среди голкиперов, количеству «сухих» матчей, проценту отраженных бросков, появлениям в составе в плей-офф и многим другим.