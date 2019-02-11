Боб Бунер: "Вот что бывает, когда раскрываешься в матче с лучшей командой лиги"

Главный тренер "Флориды" Боб Бунер считает, что его команда заслуживала большего в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй" (2:5). По его словам, ключевым стал второй периол.

– Я не думаю, что счет отражает ход игры, – цитирует официальный сайт НХЛ Бунера. – Мне не понравился наш первый период. Мы слишком долго вкатывались. Но понравился второй период. Мы перебросали соперника – 17:3. Как минимум должны были третий период начинать при равном счете. Но нам это не удалось. Не реализовали моменты во втором периоде, а потом вынуждены были раскрыться, и вот что бывает, когда раскрываешься в матче с лучшей командой лиги.