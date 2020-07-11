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Бо Хорват: «Все хотят представлять свою страну, участвовать в Олимпиаде»

08:24
Бо Хорват. Фото nhl.com
Бо Хорват. Фото nhl.com
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Нападающий «Ванкувера» Бо Хорват положительно оценил новость об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022. Это стало возможным благодаря коллективному соглашению хоккеистов с лигой, а также договоренностям с МОК и ИИХФ.

Все хотят представлять свою страну, все хотят участвовать в Олимпиаде, — цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Хорвата. — Мы этого очень хотели. И не только для себя, чтобы представлять свою страну, но и для развития игры. Считаю, что сыграть в предстоящих Олимпийских играх будет просто здорово. Это прекрасно для хоккея, великолепно для болельщиков и для нас игроков. Мы этому очень рады.

Игроки НХЛ принимали участие в Играх с 1998 по 2014 год. Олимпиада в Пхенчхане прошла без их участия.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-plans-return-to-olympics/c-317376978

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