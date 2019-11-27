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Бо Хорват: «Слышал, что Голдобин играет очень хорошо»

27 ноября 2019, 20:44
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Нападающий «Ванкувера» Бо Хорват поделился мнением о российском форварде Николае Голдобине. Он может провести первый матч в сезоне после вызова из АХЛ.

— Я слышал, что он играет очень хорошо, — цитирует Хорвата Canada.com. —  Если получит возможность выйти, уверен, что будет влиять на нашу игру. Он явно высококвалифицирован в нападении и может привнести это в команду.

Мы отчаянно хотим забить несколько голов в формате «пять на пять». Знаем друг друга, наши лучшие стороны. Если получим шанс сыграть вместе, то сможем что-то сделать.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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