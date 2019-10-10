Бо Хорват — новый капитан «Ванкувера». Легенда вручила ему новый свитер
09:20
Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» (8:2), состоялась церемония представления нового капитана команды. Им стал нападающий Бо Хорват, который получил свитер с литерой «С» от бывшего игрока «Кэнакс» Хенрика Седина.
Бо 24 года, он провел в составе «Ванкувера» 380 матчей и набрал 223 (98+125) очков. Клуб выбрал его на драфте-2013 под общим 9-м номером.
Two captains hugging it out. pic.twitter.com/165c5x3T9f— NHL GIFs (@NHLGIFs) October 10, 2019
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