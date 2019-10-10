Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Лос-Анджелес» (8:2), состоялась церемония представления нового капитана команды. Им стал нападающий Бо Хорват, который получил свитер с литерой «С» от бывшего игрока «Кэнакс» Хенрика Седина.

Бо 24 года, он провел в составе «Ванкувера» 380 матчей и набрал 223 (98+125) очков. Клуб выбрал его на драфте-2013 под общим 9-м номером.