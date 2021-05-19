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Блэшилл продолжит тренировать «Детройт»

07:11
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Главный тренер «Детройта» Джефф Блэшилл продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «Ред Уингз».

Соглашение с 47-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2021/22. Американец тренирует «Детройт» шестой сезон, что является третьим по продолжительности результатом в НХЛ.

«Я уже давно работаю в «Детройте». Я занимаю это место довольно много времени, и мне нравится быть частью этой команды. Но что более важно, я хочу, чтобы эта команда получила лучшее будущее», — сказал Блэшилл.

В сезоне-2020/21 «Детройт» занял седьмое место в Центральном дивизионе и не вышел в плей-офф. Последний раз команда боролась за Кубок Стэнли в 2016 году, когда уступила в первом раунде «Тампе» (1-4 в серии).

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