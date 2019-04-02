Блэшилл продлил контракт с "Детройтом"

Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер "Детройта" Кен Холланд объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Джеффом Блэшиллом.

Соглашение с 45-летним специалистом подписано на два сезона.

Блэшилл работает с "Детройтом" с 2015 года, один раз выведя подопечных в плей-офф Кубка Стэнли. В нынешнем чемпионате "Детройт" потерял шансы на выход в плей-офф и сейчас занимает 13-е место в Восточной конференции.

Ранее Блэшилл работал ассистентом Майка Бэбкока в "Детройте". В активе специалиста есть также работа в Американской хоккейной лиге. Кроме того, он руководил национальной сборной США.