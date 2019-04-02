Блэшилл продлил контракт с "Детройтом"

Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер "Детройта" Кен Холланд объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Джеффом Блэшиллом.
Соглашение с 45-летним специалистом подписано на два сезона.
Блэшилл работает с "Детройтом" с 2015 года, один раз выведя подопечных в плей-офф Кубка Стэнли. В нынешнем чемпионате "Детройт" потерял шансы на выход в плей-офф и сейчас занимает 13-е место в Восточной конференции.
Ранее Блэшилл работал ассистентом Майка Бэбкока в "Детройте". В активе специалиста есть также работа в Американской хоккейной лиге. Кроме того, он руководил национальной сборной США.
UPDATE: Detroit #RedWings EVP & GM Ken Holland today announced that Jeff Blashill has agreed to a two-year contract extension to remain head coach of the Red Wings.– Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 2 апреля 2019 г.
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