Блэквуд продлит на три года контракт с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» договорился о продлении контракта с голкипером Маккензи Блэквудом. Соглашение будет рассчитано на три года, написал в Twitter бывший голкипер «Дьяволов», а ныне аналитик на ТВ Кевин Уикс.

Блэквуд был выбран на драфте 2015 года «Дэвилз» под общим 42-м номером. В прошлом сезоне он провел 47 матчей, в которых отражал 91,5 процента бросков и продемонстрировал коэффициент надежности 2,77.