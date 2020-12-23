Блэквуд продлит на три года контракт с «Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» договорился о продлении контракта с голкипером Маккензи Блэквудом. Соглашение будет рассчитано на три года, написал в Twitter бывший голкипер «Дьяволов», а ныне аналитик на ТВ Кевин Уикс.
Блэквуд был выбран на драфте 2015 года «Дэвилз» под общим 42-м номером. В прошлом сезоне он провел 47 матчей, в которых отражал 91,5 процента бросков и продемонстрировал коэффициент надежности 2,77.
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