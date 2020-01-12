Битва за Альберту. Зак Кассиан избил Мэттью Ткачака

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» играет с «Калгари». Это принципиальный матч между канадскими командами из одной провинции, который носит название «Битва за Альберту».

Не обошлась игра и без драки. Нападающий «Ойлерз» Зак Кассиан остался недоволен силовым приемом, который применил против него форвард «Флэймз» Мэттью Ткачак. Он набросился на обидчика и нанес несколько точных и жестких ударов, повалив Ткачака на лед.