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Битва за Альберту. Зак Кассиан избил Мэттью Ткачака

08:00
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» играет с «Калгари». Это принципиальный матч между канадскими командами из одной провинции, который носит название «Битва за Альберту».

Не обошлась игра и без драки. Нападающий «Ойлерз» Зак Кассиан остался недоволен силовым приемом, который применил против него форвард «Флэймз» Мэттью Ткачак. Он набросился на обидчика и нанес несколько точных и жестких ударов, повалив Ткачака на лед.

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