Нападающий "Сент-Луиса" Дэвид Перрон нанес удар клюшкой по спине вратаря Бена Бишопа в четвертом матче четвертьфинала Кубка Стэнли против "Далласа" (4:2, счет в серии – 2-2).

32-летний Бишоп был также признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

Hope Ben Bishop can recover from his severed spine pic.twitter.com/kB8oNS0Prj – Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 2 мая 2019 г.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков​