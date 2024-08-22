Бирюков: «Не сомневаюсь, что Овечкин обгонит Гретцки»

Тренер «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» поделился мнением о том, получится ли у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти результат Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Чтобы побить рекорд, Овечкину нужно забить 42 гола.

— Овечкин обгонит Гретцки?

— Думаю, да. Силы у него есть, здоровье есть точно. Он дойдет до этого рубежа и перегонит Гретцки. Не сомневаюсь.

— В начале прошлого сезона у него тяжело пошло, а в конце он разыгрался.

— В плане психологии тяжело, когда все ждут, давят. Тяжело справиться с этим давлением, но мы все увидели, что Саня это преодолел и потом у него все наладилось и он был самим собой.