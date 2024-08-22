Бирюков: «Не сомневаюсь, что Овечкин обгонит Гретцки»
Тренер «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в интервью «СЭ» поделился мнением о том, получится ли у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти результат Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Чтобы побить рекорд, Овечкину нужно забить 42 гола.
— Овечкин обгонит Гретцки?
— Думаю, да. Силы у него есть, здоровье есть точно. Он дойдет до этого рубежа и перегонит Гретцки. Не сомневаюсь.
— В начале прошлого сезона у него тяжело пошло, а в конце он разыгрался.
— В плане психологии тяжело, когда все ждут, давят. Тяжело справиться с этим давлением, но мы все увидели, что Саня это преодолел и потом у него все наладилось и он был самим собой.
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|0
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|0
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|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
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|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|0
|0
|2
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|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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5.10
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11.10
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
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