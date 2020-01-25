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Биннингтон выиграл конкурс вратарей, Василевский — 2-й

05:11
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым в конкурсе вратарей в рамках звездного уик-энда НХЛ. Россиянин сделал 9 сэйвов подряд. Победу одержал Джордан БиннингтонСент-Луис»), отразивший 10 бросков подряд.

Также участие в конкурсе приняли участие Давид РиттихКалгари»), Тристан ДжерриПиттсбург»), Фредерик АндерсенТоронто»), Якоб МаркстремВанкувер»), Брэйден ХолтбиВашингтон»), Коннор ХеллебайкВиннипег»).

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