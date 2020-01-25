Биннингтон выиграл конкурс вратарей, Василевский — 2-й
05:11
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский стал вторым в конкурсе вратарей в рамках звездного уик-энда НХЛ. Россиянин сделал 9 сэйвов подряд. Победу одержал Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), отразивший 10 бросков подряд.
Jordan Binnington: Hometown Hero!— #NHLAllStar on NBC (@NHLonNBCSports) January 25, 2020
Binnington wins the save streak competition on home ice ?? pic.twitter.com/i9FKz8eqcO
Также участие в конкурсе приняли участие Давид Риттих («Калгари»), Тристан Джерри («Питтсбург»), Фредерик Андерсен («Торонто»), Якоб Маркстрем («Ванкувер»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»).
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