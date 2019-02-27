Биннингтон стал первым вратарем в XXI веке, оформившим пять "сухарей" за 18 матчей в НХЛ

Голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон стал первым стражем ворот за последние 65 лет который сумел сделать 5 шат-аутов в первых 18 матчах в НХЛ в качестве стартового вратаря.

В сегодняшней встрече регулярного чемпионата НХЛ "блюзмены" одержали победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:0. По количеству "сухарей" в текущем сезоне Биннингтон делит третье место с российским вратарем "Коламбуса" Сергеем Бобровским. Чаще "сухими" со льда уходили только Марк-Андре Флери из "Вегаса" и Андрей Василевский ("Тампа") - оба делали это по шесть раз.

Кроме того, Биннингтон стал шестым вратарем в истории НХЛ, сумевшим не пропустить 5 раз в первых 18 матчах в НХЛ. Ранее подобное удавалось Жаку Планту (сезон-1952/53), Лорну Шабо (1926/27), Майку Каракасу (1935/36), Тини Томпсону (1928/29) и Хэлу Уинклеру (1926/27).

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