Биннингтон продлил контракт с "Сент-Луисом"

"Сент-Луис" объявил о подписании нового контракта с голкипером Джорданом Биннингтоном. Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на два года. По нему он заработает 8,8 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Биннингтон сыграл в 32 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отражая 92,7 процента бросков по воротам и пропуская в среднем 1,89 шайбы, в плей-офф в 26 встречах его процент отраженных бросков составил 91,4, а пропускал он в среднем по 2,46 шайбы.