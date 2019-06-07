Биннингтон повторил рекорд для вратарей-новичков

"Сент-Луис" одержал победу над "Бостоном" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Для вратаря "Блюз" Джордана Биннингтона, отразившего 38 из 39 бросков по своим воротам, это 15-я победа в этом плей-офф.

Он повторил рекорд лиги для вратарей-новичков. Ранее такого добивались Патрик Руа ("Монреаль", 1986 год), Рон Хекстолл ("Филадельфия", 1987), Кэм Уорд ("Каролина", 2006) и Мэтт Мюррей ("Питтсбург", 2016).

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