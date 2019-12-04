Билл Герин: «Не спрашивал Капризова, когда он собирается приехать»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал, как прошла его встреча с нападающим ЦСКА Кирилл Капризовым. Функционер специально прилетал в Россию, чтобы провести переговоры с 22-летним россиянином, которого ждут в НХЛ в следующем сезоне.

— Это уверенный в себе, но в то же время простой в общении молодой человек. Когда я спросил, что вызывает у него наибольшие сомнение, то он ответил: «Наверное, ничего», — цитирует Герина The Athletic. — было приятно это услышать. Вся суть нашей встречи сводилась к тому, чтобы найти контакт, узнать его получше, как человека. И я могу сказать, что это приятный парень с хорошим чувством юмора. Мне он очень понравился. Получил большее удовольствие от этого ужина.

Как его английский? Лучше, чем он думает. Уж точно лучше, чем мой русский.

Мы посмотрели его в игре. И увидели именно то, что и ожидали. Очень сильный хоккеист. Да, они уступили в принципиальном матче, но он провел хорошую игру. Мне особенно понравилось, что он не боится идти в борьбу, готов заслонять обзор вратарю. Он очень быстро принимает решения и отлично отрабатывает в обороне. Мне очень понравилась его игра.

После игры сказал ему: «Сосредоточься на выступлении за ЦСКА. Думай о нынешнем сезоне. А через несколько месяцев мы встретимся снова».

Не спрашивал, когда он собирается приехать. Просто говорили о хоккее.

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