Билл Дэйли: «Работаем над тем, чтобы привезти «Вашингтон» в Россию»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли подтвердил, что лига собирается организовать матч с участием «Вашингтона» в России. Однако подчеркнул, что речь не идет о следующем сезоне.

— Мы работаем над тем, чтобы привезти «Вашингтон» в Россию, — сказал Дэйли в интервью NBC. — Хотели сделать это в следующем году, но по ряду причин это не удалось. Мы продолжим развивать эту тему и обдумывать лучшую стратегию, чтобы осуществить это.

Знаю, что «Вашингтон» готов и заинтересован в том, чтобы сыграть в России. И мы разделяем этот настрой.

Напомним, что сейчас за «Вашингтон» выступают сразу несколько российских игроков: Илья Самсонов, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук и Александр Овечкин.