Билеты на игры «Вашингтона» подорожали в два раза на фоне приближения Овечкина к рекорду

Билеты на домашние игры «Вашингтона» в апреле 2025 года подорожали в два раза на фоне приближения форварда Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, сообщает Washington Times.

Кайл Зорн, руководитель отдела контента TickPick, высказал предположение, что цена на самые дешевые билеты возрастет до 450-500 долларов, когда станет очевидно, что есть возможность побить рекорд. Он не исключает, что стоимость может подняться выше 700 или 800 долларов.

По наблюдениям за ростом цен рынок предполагает, что рекорд будет побит в период с 2 по 10 апреля. Зорн допускает, что если ключевая встреча «Вашингтона» пройдет дома, то самые дешевые билеты могут стоить от 800 до 1000 долларов.

Самый значительный рост цен наблюдается на игру с «Каролиной», которая состоится 3 апреля. Стоимость самых дешевых мест на стадионе на перепродаже билетов увеличилась на 94% — с 82 до 159 долларов.

Билеты на матч с «Чикаго Блэкхоукс», который пройдет 5 апреля, и на гостевую встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля в последние недели показали похожий скачок цен.