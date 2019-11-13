Бибер пародирует Панарина. Вместо пса поп-звезда обводит кошку

Известный поп-певец Джастин Бибер сыграл в хоккей со своей кошкой. Он сделал это в схожей манере с российским нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным. Последний некоторое время назад выложил видео, на котором он водится со своей собакой и не дает ей поймать мяч. В отличие от собаки Панарина, кошка Бибера лежит неподвижно.

Панарин в этом сезоне провел 16 матчей и набрал 19 (8+11) очков.