Бибер пародирует Панарина. Вместо пса поп-звезда обводит кошку
19:35
Известный поп-певец Джастин Бибер сыграл в хоккей со своей кошкой. Он сделал это в схожей манере с российским нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным. Последний некоторое время назад выложил видео, на котором он водится со своей собакой и не дает ей поймать мяч. В отличие от собаки Панарина, кошка Бибера лежит неподвижно.
Панарин в этом сезоне провел 16 матчей и набрал 19 (8+11) очков.
? ? ? @justinbieber's out here doing his best @artemiypanarin impression.— NHL (@NHL) November 13, 2019
(? @haileybieber) pic.twitter.com/Yll0lluTsW
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