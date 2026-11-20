Безголевая серия Овечкина достигла 15 матчей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог забросить шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:6).

Безголевая серия 41-летнего россиянина достигла 15 игр, единственную шайбу в сезоне он забросил в матче с «Сиэтлом» (3:5) 12 октября. В 15 следующих матчах Овечкин набрал 3 (0+3) очка.

Это самая продолжительная безголевая серия Овечкина. В сезоне-2023/24 он не забивал 14 матчей подряд (22 ноября — 20 декабря).

В этом сезоне на счету Овечкина 5 (1+4) очков в 20 играх. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (1016) по голам с учетом плей-офф россиянину осталось девять шайб, сейчас на счету Овечкина 1007 шайб. Он уже является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов.

Сезон-2026/27 станет последним в карьере Овечкина в НХЛ.