Безголевая серия Овечкина достигла 12 матчей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче против «Нэшвилла» (3:1). В этой встрече он не забросил ни одной шайбы.

Рекордная безголевая серия Овечкина составляет уже 12 матчей. В последний раз россиянин отличился 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Всего на счету Овечкина в текущем сезоне 16 (5+11) очков в 26 матчах.

После этого матча «Вашингтон» с 32 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 36 очками — на седьмой строчке «Запада».