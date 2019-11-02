Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 82 матчей

«Даллас» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для «Эвеланш» это третье поражение кряду.

Безголевая серия российского форварда «лавин» Валерия Ничушкина в лиге достигла 82 встреч. В игре с «Далласом» он провел на льду 8 минут 37 секунд и отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.

В последний раз он забивал 4 марта 2016 года. 24-летний хоккеист начинал свою карьеру в НХЛ в составе «Далласа», после чего на два года уезжал в КХЛ.

В текущем сезоне на счету Ничушкина 9 матчей, в которых он отметился результативной передачей, показателем полезности «+2» и дракой.

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