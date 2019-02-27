Безголевая серия Ничушкина в НХЛ достигла 60 матчей

Российский нападающий "Далласа" Валерий Ничушкин не может забить уже на протяжении 60 матчей в НХЛ.

Форвард снова не сумел отличиться в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с "Вегасом" (1:4). Уроженец Челябинска не забил ни в одном из 44 сыгранных в течение сезона матчей, а с учетом периода перед переходом в ЦСКА, его "сухая" серия составляет уже 60 игр. Помимо этого, он не может набрать очков на протяжении 12 поединков к ряду. В последний раз россиянин совершил результативное действие 3 января, в игре с "Нью-Джерси" (5:4).

В текущем сезоне Валерий сумел отметиться семью голевыми передачами при показателе полезности "-5" и среднем игровом времени 12 минут и 9 секунд.

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