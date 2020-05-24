«Без колена, речей. Просто сказал: «Пойдешь за меня?» Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка.

— Мы гуляли по любимому Питеру. В районе Дворцовой площади есть место, где постоянно собираются уличные музыканты, — цитирует Панарина РИА «Новости». — Для нас уже стало традицией туда приходить: они прекрасно играют, всегда слушаем с большим удовольствием. Мне показалось, что будет романтично, если все устрою в такой обстановке. Подготовился, дождался соответствующей мелодии и сделал предложение. Ну, так, по-простому...

— Колено, все дела?

— Без колена, речей. Просто сказал: «Пойдешь за меня?» И все. Алиса сразу заплакала, я как мог сдерживался. Хотя сейчас она говорит, что по моим щекам тоже текли слезы. Один из самых эмоциональных моментов в жизни, однозначно. Потом мы вышли из толпы, пошли дальше гулять.

— Вспомни момент, когда решил: все, надо жениться.

— В голове-то уже давно созревало, что надо действовать и двигаться дальше. Я понимал: свадьба — это вопрос времени. Просто у меня то контрактные были дела, то смена команды, то переезды. Один кипеж, без определенности. Но не с Алисой, конечно, — в ней я давно был уверен. Только ждал, когда подпишу контракт с «Рейнджерс», чтобы ничего не отвлекало. Был план пожениться этим летом, но коронавирус все обломал, свадьбу перенесли.

— Планируете большое торжество или скромное?

— Среднее, без артистов. Думаю, пригласим около 80-100 человек.

Панарин сделал предложение своей девушке! Вспоминаем историю любви Артемия и Алисы Знарок