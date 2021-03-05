«Без этого парня не справились бы». «Рейнджерс» поддержали травмированного Шестеркина
07:22
«Рейнджерс» поддержали российского вратаря Игоря Шестеркина, получившего травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:1).
Голкипер отразил 32 из 33 бросков по своим воротам за 54 минуты, а затем был заменен на Александра Георгиева из-за повреждения. Тем не менее, его признали второй звездой встречи.
«Без этого парня не справились бы», — говорится в сообщении в Twitter.
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