«Без этого парня не справились бы». «Рейнджерс» поддержали травмированного Шестеркина

«Рейнджерс» поддержали российского вратаря Игоря Шестеркина, получившего травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:1).

Голкипер отразил 32 из 33 бросков по своим воротам за 54 минуты, а затем был заменен на Александра Георгиева из-за повреждения. Тем не менее, его признали второй звездой встречи.

«Без этого парня не справились бы», — говорится в сообщении в Twitter.