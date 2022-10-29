Бэйли сыграл 1000-й матч в НХЛ. Он третий игрок в истории «Айлендерс»

Нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли провел 1000-й матч в НХЛ в карьере. Как сообщает пресс-служба лиги, он стал третьим игроком в истории франшизы, которому удалось достигнуть такого результата.

Юбилейным для 33-летнего канадца стал сегодняшний матч регулярного чемпионата против «Каролины». В этой встрече он отметился заброшенной шайбой в конце второго периода.