Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:51

Бэйли сыграл 1000-й матч в НХЛ. Он третий игрок в истории «Айлендерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли провел 1000-й матч в НХЛ в карьере. Как сообщает пресс-служба лиги, он стал третьим игроком в истории франшизы, которому удалось достигнуть такого результата.

Юбилейным для 33-летнего канадца стал сегодняшний матч регулярного чемпионата против «Каролины». В этой встрече он отметился заброшенной шайбой в конце второго периода.

0
Читайте также
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
Антонов призвал США вернуть всё размещенное за рубежом ядерное оружие
Пушков прокомментировал слова Байдена о ядерной риторике России
Обозреватель CNN заявил о трещинах в поддержке Киева со стороны США
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Анахайм» потерпел 7-е поражение подряд. «Дакс» не одержали ни одной победы в основное время в этом сезоне
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 7 5 2 10
2 Каролина 6 4 2 9
3 Питтсбург 7 4 3 9
4 Нью-Джерси 7 4 3 8
5 Вашингтон 8 4 4 8
6 Рейнджерс 8 3 5 8
7 Айлендерс 7 3 4 6
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 14
2 Торонто 8 4 4 9
3 Флорида 8 4 4 9
4 Баффало 7 4 3 8
5 Оттава 7 4 3 8
6 Детройт 7 3 4 8
7 Тампа-Бэй 8 4 4 8
8 Монреаль 8 4 4 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 8 5 3 11
2 Колорадо 7 4 3 9
3 Чикаго 7 4 3 8
4 Виннипег 7 4 3 8
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Нэшвилл 8 3 5 7
7 Сент-Луис 6 3 3 6
8 Аризона 6 2 4 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 6 2 12
2 Калгари 6 5 1 10
3 Эдмонтон 8 5 3 10
4 Сиэтл 9 3 6 8
5 Лос-Анджелес 9 4 5 8
6 Сан-Хосе 10 3 7 6
7 Ванкувер 8 1 7 4
8 Анахайм 7 1 6 3
Результаты / календарь
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
29.10 01:00
Вегас – Анахайм
 - : -
29.10 02:00
Каролина – Айлендерс
- : -
29.10 02:00
Коламбус – Бостон
 - : -
29.10 02:00
Нью-Джерси – Колорадо
 - : -
29.10 05:00
Ванкувер – Питтсбург
 - : -
29.10 05:30
Аризона – Виннипег
 - : -
29.10 21:00
Даллас – Рейнджерс
- : -
29.10 23:00
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
29.10 23:00
Флорида – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 15
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 8 15
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 8 15
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 8
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 8 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 7 7
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 6 1.17
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 3 1.43
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости