Бэйли, Пирсон и Раск признаны главными звездами дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ 21 апреля определил лучших игроков дня в лиге.

Первой звездой дня признан нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли, набравший три (2+1) очка в дерби против «Рейнджерс» (6:1).

Второй звездой дня стал форвард «Ванкувера» Таннер Пирсон, отметившийся дублем в игре с «Торонто» (6:3).

Третьей звездой дня стал вратарь «Бостона» Туукка Раск, отразивший все 32 броска в игре с «Баффало» (2:0).