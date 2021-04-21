Бэйли, Пирсон и Раск признаны главными звездами дня в НХЛ
12:11
Официальный сайт НХЛ 21 апреля определил лучших игроков дня в лиге.
Первой звездой дня признан нападающий «Айлендерс» Джош Бэйли, набравший три (2+1) очка в дерби против «Рейнджерс» (6:1).
Второй звездой дня стал форвард «Ванкувера» Таннер Пирсон, отметившийся дублем в игре с «Торонто» (6:3).
Третьей звездой дня стал вратарь «Бостона» Туукка Раск, отразивший все 32 броска в игре с «Баффало» (2:0).
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