Бэттмэн заявил, что НХЛ собирается отпускать игроков на каждую Олимпиаду

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмэн сообщил о планах лиги отпускать игроков на зимние Олимпийские игры.

«НХЛ планирует ездить на Олимпиаду каждые четыре года и возвращать Кубок мира в промежутке. Международные соревнования стали частью нашей ДНК, наши хоккеисты любят представлять свои страны», — приводит слова Бэттмана журналист Ник Котсоника.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Соревнования будут проходить с 6 по 22 февраля 2026 года.