Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью Колби Кейва

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью нападающего «Эдмонтона» Колби Кейва. 6 апреля хоккеист был введен в кому после кровоизлияния в мозг. Несмотря на проведенную операцию, Кейв скончался. Ему было 25 лет.

«Семья НХЛ соболезнует в связи с трагической гибелью Колби Кейва, жизнь и которого оборвались так рано. Он следовал своей мечте, был трудолюбивым игроком и добрым человеком. Мы выражаем искренние соболезнования его жене Эмили, семье и многочисленным друзьям», — цитирует официальный сайт НХЛ Беттмэна.

К соболезнованиям в соцсетях присоединились и другие клубы НХЛ.