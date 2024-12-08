Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:57

Беттмэн: «Будущий рекорд Овечкина обязательно отпразднуют»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн порассуждал о будущей реакции лиги и болельщиков на момент, когда российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет «вечный» снайперский рекорд.

«Ожидание этого невероятного достижения и сам момент, когда Овечкину это удастся, непременно очень порадуют болельщиков. Рекорд получит заслуженное внимание и его обязательно отпразднуют», — цитирует Беттмэна Russian Machine Never Breaks.

19 ноября 39-летний россиянин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в результате столкновения с нападающим «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря капитан «Вашингтона» приступил к облегченным тренировкам на льду.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков за 18 матчей. Отставание форварда «Кэпиталз» от рекорда Гретцки составляет 26 голов.

Источник: Russian Machine Never Breaks
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Гэри Беттмэн
Уэйн Гретцки
Читайте также
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Бывшего министра обороны Южной Кореи арестовали по подозрению в госизмене
Международный день художника отметят 8 декабря
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
Коллеги Алисы Фрейндлих отметили талант актрисы и поздравили ее с юбилеем
Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии
Популярное видео
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Цыплаков признан третьей звездой матча с «Каролиной»

Пономарев оформил хет-трик за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 26 18 8 38
2 Нью-Джерси 29 18 11 38
3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 25 14 11 29
5 Филадельфия 27 12 15 28
6 Питтсбург 28 11 17 26
7 Коламбус 26 11 15 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 26 16 10 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 27 11 16 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 26 18 8 40
2 Виннипег 28 20 8 40
3 Даллас 26 16 10 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 27 13 14 28
6 Юта 26 11 15 26
7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Ванкувер 25 14 11 32
4 Калгари 27 13 14 31
5 Эдмонтон 26 14 12 30
6 Сиэтл 28 13 15 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
8 Анахайм 25 10 15 23
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
8.12 00:00
Чикаго – Виннипег
 2 : 4
8.12 01:00
Айлендерс – Каролина
 4 : 3
8.12 02:00
Флорида – Сан-Хосе
 3 : 1
8.12 03:00
Питтсбург – Торонто
 - : -
8.12 03:00
Оттава – Нэшвилл
 - : -
8.12 03:00
Детройт – Колорадо
 - : -
8.12 03:00
Монреаль – Вашингтон
 - : -
8.12 04:00
Лос-Анджелес – Миннесота
 - : -
8.12 06:00
Эдмонтон – Сент-Луис
 - : -
8.12 21:00
Рейнджерс – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости