Беттмэн уверен, что НХЛ доиграет сезон

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил уверенность, что лига сможет доиграть текущий сезон и провести Кубок Стэнли.

«Штаты открываются, города открываются», — приводит слова Беттмана, San Jose Mercury News . — И если мы все сделаем правильно, то я думаю, что сможем закончить сезон. Необходимо провести все правильно. Верю, что появится возможность".

Регулярный сезон НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.