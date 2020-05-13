Беттмэн уверен, что НХЛ доиграет сезон
22:25
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн выразил уверенность, что лига сможет доиграть текущий сезон и провести Кубок Стэнли.
«Штаты открываются, города открываются», — приводит слова Беттмана, San Jose Mercury News . — И если мы все сделаем правильно, то я думаю, что сможем закончить сезон. Необходимо провести все правильно. Верю, что появится возможность".
Регулярный сезон НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.
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