Беттмэн рад возобновлению сезона и новому коллективному соглашению

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн доволен, что лига и ассоциация игроков проголосовали за ратификацию протокола «Возврат в игру» и коллективного трудового соглашения.

— Сегодня НХЛ и ее игроки анонсировали важнейшее соглашение, относящееся к неизвестности, с которой мы все столкнулись, обозначает завершение сезона-2019/20 и заложенный фундамент в продолжающийся долгосрочный рост нашей лиги, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Беттмэна. — Я благодарю исполнительного директора НХЛПА Дона Фера и специального помощника исполнительного директора Матье Шнайдера, а также более чем 700 игроков НХЛ, в частности тех, кто работал в комитете по возобновлению чемпионата, а также совет директоров НХЛ, что они в текущих экстраординарных обстоятельствах действовали сообща во благо нашей игры. Мы все очень усердно трудились, чтобы справиться с рисками COVID-19, и здоровье и безопасность будут оставаться нашими приоритетами. Мы знаем, что все наши болельщики рады возвращению чемпионата в следующем месяце. Такова была наша цель с тех пор, как 12 марта сезон был поставлен на паузу.