Беттмэн — о погоне Овечкина: «Не думал, что этот рекорд может быть побит»
72-летний комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
«Не думаю, что кто-то когда-либо думал, что этот рекорд может быть побит, и это свидетельство мастерства и стойкости Алекса Овечкина. Он просто потрясающий, и это захватывающее зрелище — наблюдать за его попытками побить этот рекорд», — сказал Беттмэн в интервью Тарику Эль-Баширу из TNT.
На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).
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|17
|7
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|1
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|2
|Юта
|17
|10
|7
|21
|3
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|4
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|17
|9
|8
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|5
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|16
|7
|9
|19
|6
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|7
|9
|16
|7
|Виннипег
|17
|6
|11
|15
|8
|Чикаго
|17
|4
|13
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|17
|11
|6
|25
|2
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|3
|Сиэтл
|15
|9
|6
|19
|4
|Анахайм
|16
|8
|8
|17
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|15
|6
|Сан-Хосе
|17
|7
|10
|15
|7
|Лос-Анджелес
|14
|5
|9
|12
|8
|Ванкувер
|18
|3
|15
|7
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|03:00
|Рейнджерс – Филадельфия
|3 : 2
|6.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Чикаго
|4 : 1
|6.11
|03:00
|Питтсбург – Бостон
|2 : 6
|6.11
|03:00
|Виннипег – Ванкувер
|6 : 2
|6.11
|03:00
|Айлендерс – Каролина
|3 : 5
|6.11
|03:00
|Нью-Джерси – Сент-Луис
|5 : 4 ОТ
|6.11
|03:00
|Коламбус – Даллас
|2 : 1 Б
|6.11
|03:00
|Детройт – Вегас
|1 : 2
|6.11
|03:00
|Монреаль – Юта
|5 : 4 ОТ
|6.11
|04:00
|Эдмонтон – Анахайм
|4 : 5
|6.11
|05:30
|Колорадо – Нэшвилл
|2 : 3 ОТ