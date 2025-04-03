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Беттмэн — о погоне Овечкина: «Не думал, что этот рекорд может быть побит»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

72-летний комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Не думаю, что кто-то когда-либо думал, что этот рекорд может быть побит, и это свидетельство мастерства и стойкости Алекса Овечкина. Он просто потрясающий, и это захватывающее зрелище — наблюдать за его попытками побить этот рекорд», — сказал Беттмэн в интервью Тарику Эль-Баширу из TNT.

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Гэри Беттмэн
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 18 13 5 28
2 Нью-Джерси 16 11 5 22
3 Рейнджерс 17 9 8 19
4 Вашингтон 14 8 6 16
5 Айлендерс 15 7 8 16
6 Коламбус 14 7 7 14
7 Питтсбург 16 5 11 12
8 Филадельфия 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 12 5 25
2 Монреаль 16 10 6 23
3 Тампа-Бэй 15 10 5 22
4 Оттава 17 10 7 21
5 Флорида 16 9 7 20
6 Торонто 17 8 9 18
7 Баффало 15 7 8 17
8 Детройт 17 7 10 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 17 11 6 25
2 Юта 17 10 7 21
3 Даллас 16 9 7 20
4 Колорадо 17 9 8 20
5 Нэшвилл 16 7 9 19
6 Сент-Луис 16 7 9 16
7 Виннипег 17 6 11 15
8 Чикаго 17 4 13 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 17 11 6 25
2 Вегас 18 11 7 24
3 Сиэтл 15 9 6 19
4 Анахайм 16 8 8 17
5 Калгари 16 7 9 15
6 Сан-Хосе 17 7 10 15
7 Лос-Анджелес 14 5 9 12
8 Ванкувер 18 3 15 7
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11.11
6.11 03:00 Рейнджерс – Филадельфия 3 : 2
6.11 03:00 Тампа-Бэй – Чикаго 4 : 1
6.11 03:00 Питтсбург – Бостон 2 : 6
6.11 03:00 Виннипег – Ванкувер 6 : 2
6.11 03:00 Айлендерс – Каролина 3 : 5
6.11 03:00 Нью-Джерси – Сент-Луис 5 : 4 ОТ
6.11 03:00 Коламбус – Даллас 2 : 1 Б
6.11 03:00 Детройт – Вегас 1 : 2
6.11 03:00 Монреаль – Юта 5 : 4 ОТ
6.11 04:00 Эдмонтон – Анахайм 4 : 5
6.11 05:30 Колорадо – Нэшвилл 2 : 3 ОТ
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